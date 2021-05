Stonefly : Le jeu d’aventure mêlant insectes et méchas arrivera le 1er juin

Il y quelques semaines, les créateurs de Creature in the Well avaient présenté leur prochain projet, Stonefly, qui nous annonçait une sortie dans le courant de l’été. Finalement, le jeu prend un peu d’avance et arrivera à la fin du printemps, comme nous apprend Flight School Studio.

Une sortie pour tout bientôt

On apprend donc que Stonefly arrivera plus tôt que prévu, soit le 1er juin prochain sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

L’équipe de développement nous promet ainsi un mois de mai riches en nouvelles informations sur le jeu. Un nouveau trailer a été diffusé et nous présente ainsi les combos qu’il sera possible d’effectuer en jeu.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce dernier, vous pouvez consulter notre aperçu complet réalisé lors de l’annonce du jeu, où l’on revient sur les mécaniques de gameplay qui nous attendent dans le titre.