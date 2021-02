Stonefly, par les créateurs de Creature in the Well, est annoncé pour cet été

Le studio Flight School avait surpris le public en 2019 avec la sortie de Creature in the Well, un jeu d’action présenté comme « du pinball avec des épées » et qui se démarqué par sa direction artistique réussi et son concept novateur. Toujours dans cette volonté d’offrir quelque chose de différent, le studio renouvelle son partenariat avec MWM Interactive et annonce Stonefly, un nouveau jeu d’aventure qui vous vous faire sentir tout petit.

Jouer les caméléons chez les insectes

Stonefly nous propose de découvrir l’histoire d’Annika, une jeune fille qui tenter de retrouver un héritage familial qu’elle a perdu. La particularité du monde de Stonefly est celui de nous proposer un monde à l’échelle complétement différente, où l’on s’aventure dans la nature de feuille en feuille en croisant les insectes étranges qui peuplent les environs.

Chaque feuille représente une plateforme, avec des minerais à récolter, et des ennemis à combattre, sans pour autant tomber dans la violence. Le titre proposera de personnaliser son propre mécha au fil des niveaux, afin de débloquer de nouvelles capacités qui permettront d’accéder à de nouveaux endroits.

Ethan Strearns, vice-président exécutif de MWM Interactive, s’enthousiasme de ce nouveau projet et de cette nouvelle collaboration avec Flight School :

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec eux et de proposer Stonefly aux joueurs du monde entier. Le jeu offre aux joueurs une aventure divertissante dans un monde étonnant que Flight School Studio a méticuleusement conçu, et témoigne de la capacité de l’équipe à élever les jeux et les récits grâce à son incroyable talent artistique. »

Stonefly sera disponible cet été sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Notre premier aperçu du jeu arrivera dans les heures à venir.