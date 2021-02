Stonefly

Stonefly est un jeu d'action et d'aventure qui nous place dans la peau d'Annika, une jeune fille qui explore le monde autour d'elle à l'aide d'un robot à l'allure d'insecte. Il faut alors naviguer au sein de la géante et luxuriante végétation pour y récolter des matériaux et avancer dans les niveaux. Les insectes aux alentours seront parfois hostiles, et Annika devra les repousser à l'aide de son mécha. Ce dernier est d'ailleurs personnalisable, aussi bien dans son apparence que dans ses compétences.