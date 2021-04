Stonefly dévoile un trailer dédié à son histoire et à son univers

Annoncé fin février dernier, Stonefly, le prochain jeu d’action-aventure de Flight School Studio (Creature in the Well) et de MWM Interactive, continue de se dévoiler avec la diffusion d’un trailer nous en montrant un peu plus sur son histoire et son univers.

Annika vs Wild

Pour rappel, le titre vous permettra d’incarner Annika, une brillante mais naïve inventrice qui cherche à retrouver un héritage familial perdu dans un monde regorgeant d’insectes affamés à affronter et de personnages qui vous aideront dans votre périple. Récupérer des matériaux pour fabriquer et améliorer les capacités de votre propre mécha sera indispensable pour combattre la faune et arriver au bout de votre voyage.

Stonefly sortira cet été sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.