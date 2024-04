Stellar Blade : Toujours pas de microtransactions au programme, sauf pour des costumes en collaboration avec d’autres séries

Stellar Blade fait aujourd’hui couler beaucoup d’encre virtuelle, notamment à cause du côté osé de certaines tenues de la garde-robe de son héroïne. Il y a sans doute des détails plus intéressants dans le jeu en lui-même, comme on le soulignait dans notre aperçu de la démo, mais le studio prend malgré tout souvent la parole pour faire le point sur les tenues d’Eve. Il y a quelques semaines, on apprenait qu’il y en aurait entre 20 et 30 à dénicher en jeu, sans DLC, ce qui était une bonne nouvelle pour le public fatigué des microtransactions. Mais Shift Up a malgré tout décidé de ne pas complétement fermer la porte à des costumes payants, à une condition.