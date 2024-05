Trois nouvelle tenus à débloquer

Cette mise à jour prévue pour le vendredi 24 mai va surtout se concentrer sur l’apport du mode « Duel de boss », dans lequel EVE pourra à nouveau affronter tous les boss qui ont croisé sa route. Pour retrouver un boss dans ce mode, il faudra d’abord l’avoir vaincu dans l’aventure principale. Vous pourrez utiliser votre équipement habituel ou sélectionner un ensemble conçu pour chaque défi, tout comme vous serez en mesure de vous mesurer aux boss en mode Difficile.

Terminer ce mode vous donnera accès à une nouvelle tenue pour EVE, à savoir la nano-combinaison neurolien. Et ce n’est pas le seul nouveau costume de ce patch, puisque les tenues Kunoichi blanche et Kunoichi noire seront également ajoutées avec cette mise à jour. On ne sait en revanche pas comment récupérer ces deux tenues pour le moment.

Pour en savoir plus sur Stellar Blade, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.