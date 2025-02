Stellar Blade : Le studio Shift Up reparle de la version PC et veut s’assurer qu’elle fonctionne correctement sur Steam Deck

Shift Up mise gros sur la sortie du jeu sur PC

Shift Up a bien rempli les caisses avec Stellar Blade. Le jeu lui a permis de récolter 43,2 millions de dollars de royalties au cours de la précédente année, ce qui contribue largement à la hausse de 30,4% des revenus du groupe en 2024 par rapport à 2023 (pour un total de 151,4 millions de dollars). On reste loin des résultats du gacha mobile qu’est Goddess of Victory: Nikke, qui a presque généré tout le reste des gros sous du studio, mais la performance de Stellar Blade est saluée, avec l’espoir de continuer en 2025.

Car cette année devrait marquer la sortie de la version PC. Comme déjà déclaré auparavant, Shift Up s’attend à ce que cette version se vende bien mieux que la version PS5, grâce au marché PC qui est en pleine expansion, notamment en Asie. Le studio veut clairement suivre l’exemple de Black Myth Wukong ici, qui a surtout cartonné sur cette plateforme. En somme, dépasser le million de ventes réalisé sur PS5, ce qui semble largement envisageable.

Encore faut-il que cette version PC soit à la hauteur, et Shift Up compte mettre toutes les chances de son côté à ce sujet en faisant en sorte de sortir une version optimisée avec du contenu en plus et qui sera surtout compatible avec les nouvelles consoles-PC que sont le Steam Deck, la Rog Ally et compagnie.

On devrait en apprendre davantage sur cette version PC d’ici, tandis que le studio se prépare déjà à parler de son prochain jeu répondant au nom de Project Witches. Si celui-ci n’est pas attendu avant 2027, Shift Up nous révélera ce dont il s’agit dès la première moitié de cette année 2025, donc dans quelques mois au plus tard. Pour se lancer dans ce projet tout en finalisant la version PC de Stellar Blade (et peut-être préparer un Stellar Blade 2), l’équipe devrait s’agrandir en passant de plus de 320 personnes à 400-420 d’ici la fin de l’année.