Stellar Blade devrait sortir sur PC en 2025, Shift Up s’attend à ce que cette version se vende plus que la version PS5

Dans les pas de Black Myth Wukong

Puisque Stellar Blade se vend toujours, les revenus de Shift Up sont forcément dans le vert. Avec près de 41 millions de dollars générés sur le dernier trimestre, l’entreprise connaît un bond de +53% par rapport à l’année dernière. Cela lui permet de compenser un peu les résultats réalisés par le jeu mobiles Nikke: Goddess of Victory, qui n’a pas connu un aussi bon trimestre que prévu à cause d’un événement en lien avec Evangelion qui n’a pas attiré tant de monde.

Pour le cas de Stellar Blade, les ventes restent solides même après des mois de commercialisation, ce que le studio attribue à des mises à jour régulières, dont la prochaine arrivera la semaine prochaine (avec le crossover NieR Automata). Shift Up s’attend néanmoins à un rebond dès l’année prochaine, puisqu’il confirme à nouveau que la version PC sera disponible dans le courant de l’année 2025. Et pour cette version Shift Up voit les choses en grand.

Dans son bilan, l’entreprise indique que la version Steam devrait nettement redynamiser les ventes du jeu, et elle s’attend même à ce que la version PC dépasse le score de la version PS5. Des prévisions qui sont en réalité en lien avec les performances de Black Myth Wukong, qui a cartonné en Asie sur cette plateforme et qui pourrait permettre à d’autres jeux d’action AAA de mieux fonctionner sur ce territoire.

Après la version PC du jeu en 2025, Shift Up planchera sans doute sur une suite mais aussi sur Project Witches, toujours prévu pour 2027. Le studio indique d’ailleurs que les premiers détails sur ce jeu seront partagés durant la première moitié de l’année prochaine.