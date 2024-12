Stellar Blade fête Noël avec une mise à jour hivernale qui apporte un petit mini-jeu et des tenues en plus

Même Xion pense à fêter Noël malgré l’apocalypse

Pour cette petite mise à jour, EVE et Adam sortent leurs plus beaux costumes de Noël, que l’on peut débloquer gratuitement dans le jeu. De nouveaux accessoires pour EVE seront également disponibles afin de compléter le look de l’héroïne, ainsi qu’un costume de renne pour notre drone. Deux musiques supplémentaires seront aussi ajoutées au sein de votre camp afin de les écouter en boucle.

Il faudra sans doute débloquer ce nouveau contenu avec un mini-jeu présent dans les ruelles de Xion, décorées pour l’occasion. On y retrouve des bonhommes de neige, des guirlandes et des sapins pour bien vous mettre dans l’esprit de Noël, même si l’ambiance n’est pas vraiment à la fête en temps normal au sein de cette ville. Et si justement, vous n’êtes pas d’humeur pour cette fête, vous avez toujours la possibilité de désactiver tout ce contenu via vos options.

