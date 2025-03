Steam dépasse son record de fréquentation avec plus de 40 millions de personnes connectées en même temps

Merci Capcom, mais pas que

Ce week-end, beaucoup de monde a passé du temps à jouer, surtout sur la plateforme de Valve. Steam a en effet enregistré un pic à plus de 40 millions d’utilisateurs connectés en simultané (40 270 997 précisément selon SteamDB), soit un tout nouveau record. On voit que la courbe de fréquentation de la plateforme ne fait qu’augmenter de semaine en semaine, signe définitif que Steam n’est plus un marché dont certains peut aujourd’hui se passer.

Bien entendu, Valve doit ce nouveau record à la sortie événement de Monster Hunter Wilds. Ce dernier est entré dans le tops 5 des plus grands pics de connexions simultanées avec 1 384 608 personnes jouant en même temps. On pourra aussi penser que la fin du Steam Next Fest a permis de rassembler encore un peu plus de monde durant le week-end. De quoi donner un boost significatif à la plateforme, qui a pu faire le plein de connexions ces derniers jours pour atteindre ce nouveau record singinicatif. Et au rythme où les choses vont, on pourra parier que ce palier sera à nouveau franchi d’ici les prochains mois.