Starfield : Microsoft réaffirme que le jeu est bien une exclusivité, et pas juste une exclu temporaire

Avec le rachat de Bethesda par Microsoft, les projets de l’éditeur ont fortement été chamboulés. Les jeux qui étaient auparavant certainement prévus sur plusieurs plateformes deviennent des exclusivités, tandis que Bethesda honore ses derniers contrats avec les autres marques, comme Sony. Ainsi, Starfield, que l’on pensait voir arriver sur PS5, ne sortira finalement que sur PC et Xbox Series. Mais ça, tout le monde ne l’a pas compris, ou plutôt, ne l’accepte pas encore.

Une énième clarification sur le sujet

Pete Hines, vice-président du marketing chez Bethesda, est souvent revenu sur la question en ne voulant froisser personne, et en employant un discours qui pouvait prêter à confusion selon certaines personnes. Désireux de ne pas se mettre la communauté PS5 à dos, car il faut bien vendre Deathloop et GhostWire Tokyo, il avait alors exprimé sa compréhension concernant la grogne des joueurs et joueuses PS5 suite à l’annonce de l’exclusivité de Starfield.

Bethesdas Pete Hines suggests the door might still be open for possibility of games like Starfield coming to PS5 in future pic.twitter.com/SF3xU0Ynne — THE RED DRAGON 🔺 (@TWTHEREDDRAGON) August 30, 2021

Et alors qu’il tente comme il peut de calmer les ardeurs des mécontents, certains utilisateurs Twitter interprètent ses propos différemment. Une personne a alors posté un tweet avec un extrait de citation de Hines, suggérant alors que la porte serait ouverte concernant l’arrivé de Starfield et d’autres jeux sur PS5.

Ce qui est évidemment faux et mal interprété, et ce qui a forcé Aaron Greenberg de Microsoft a réagir à ce tweet qui commençait à faire du bruit. Il déclare alors :

« Starfield sera lancé en exclusivité sur Xbox Series et PC le 11 novembre 2022. Les membres Game Pass pourront y jouer dès le premier jour sur Xbox et PC. Je sais que nous avons déjà dit tout ça avant, et rien de cela n’a changé. »

Cela n’était pas encore assez clair selon certaines personnes, qui ont ensuite demandé à Greenberg si son message indiquant une potentielle exclusivité temporaire. Ce à quoi il répond :

« Nous avons essayé d’être aussi clair que possible, ce n’est pas une exclusivité temporaire, c’est simplement là où le jeu est conçu. »

Les théories et autres interprétations peuvent désormais cesser, il faudra se faire à l’idée que Starfield sortira sur PC et Xbox Series, point barre. De là à parier que The Elder Scrolls VI fasse le même chemin, il n’y a qu’un pas.