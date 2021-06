Starfield : Todd Howard dévoile plus de détails, le jeu est jouable à la première et troisième personne

Starfield a fait forte impression hier en ouverture de la conférence Xbox – Bethesda, mais le titre reste encore bien mystérieux. Le seul trailer diffusé ne montrait aucun gameplay et ne laissait pas vraiment deviner la nature du jeu, c’est pour cela que Todd Howard multiplie les interviews pour nous donner plus de détails, comme dans les colonnes du Telegraph.

Un projet décidément très ambitieux

Todd Howard nous explique donc que le jeu n’a montré aucun gameplay car la date de sortie est encore lointaine, mais il précise que le jeu sera jouable à la fois à la première et à la troisième personne, ce qui devrait rassurer les allergiques à la vue type FPS.

Il indique aussi que Starfield est « un RPG un peu plus hardcore » que ce que Bethesda a pu faire auparavant, avec des systèmes complexes et variés, comme la possibilité de choisir le background de son personnage. Il déclare alors que le jeu ne nous prendra pas constamment par la main, et poussera notre curiosité jusqu’au bout. Si la narration sera importante, le joueur sera complétement libre de prendre des poses quand il le souhaite à la manière d’un Skyrim, en quelque sorte.

Pour construire l’univers du jeu, Todd Howard explique que l’équipe a voulu mélanger l’aspect futuriste à quelque chose de plus rétro en ce qui concerne les équipements (même si le jeu se passe 300 ans dans le futur), afin d’aboutir à un style « NASA-punk ». Détail cocasse, il déclare avoir pris contact avec son ami Elon Musk pour ses recherches, qui ont aussi eu un impact sur le gameplay du jeu. Mais si le jeu usera d’éléments scientifiques pour sa construction d’univers ou son gameplay, Howard tient a rappeler que Starfield reste un jeu, autorisant alors l’équipe à quelques folies.

Enfin, il nous indique une nouvelle fois que le jeu est très grand, et que la conception de cet univers représente un sacré défi. On veut bien le croire, et on a hâte d’en voir le résultat le 11 novembre 2022, sur PC et Xbox Series.