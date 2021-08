Starfield : Des vidéos pour découvrir 3 villes que l’on pourra explorer dans le jeu

Après avoir fait forte impression lors de la conférence Microsoft, Bethesda vient de sortir 3 vidéos pour Starfield nous présentant 3 villes du jeu avec de courtes explications et quelques concept arts.

Neon est notre favori

Le jeu d’exploration spatiale a de quoi intriguer car nous en savons finalement très peu sur le lore autour du titre. Grâce à cette série de trois vidéos, nous avons un bel aperçu de ce que nous pourrons explorer en tant que joueur avec 3 villes présentés : Neon, New Atlantis et Akila.

Par exemple, on nous explique que Neon était au départ une station destinée à la pêche, toutefois grâce à la découverte d’un poisson aux propriétés psychédéliques, ils ont développé un commerce de drogue rapportant bien plus d’argent et d’attractivité. Cette fameuse drogue s’appelle Aurora et est uniquement disponible sur Neon.

Une histoire parmi d’autres qui nous a bien plu il faut l’avouer. Nous vous mettons ci-dessous les trois vidéos afin que vous puissiez les découvrir par vous-même. Des sous-titres en français sont disponibles dans les options.

Starfield sortira le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass.