Star Renegades sortira le 8 septembre sur PC et plus tard sur console

En développement depuis plusieurs années, Star Renegades a su faire vibrer avec ses couleurs et son style particulier en pixel art. Le jeu était cependant sans date de sortie jusqu’à aujourd’hui. Le compte Twitter officiel de Star Renegades vient de préciser que ce dernier serait disponible le 8 septembre prochain sur Steam et sur GOG.

Les rebelles sont de sortie en septembre

Le titre de Massive Damage est aussi prévu sur les consoles de salon, à savoir la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Cependant la date de sortie n’a pas encore été communiquée sur ces supports et il faudra surement attendre l’automne pour pouvoir jouer au jeu sur console de salon.

D’ici là, peut-être que l’on aura le droit à d’autres vidéos sur l’histoire des différents rebelles du jeu. En effet, une première vidéo mettait en scène l’histoire de Wynn Syphex, la chef des rebelles.