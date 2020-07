Stadia renforce son catalogue avec des jeux comme Sekiro, Hitman et bien d’autres

Si le catalogue de Stadia n’a pas forcément convaincu à son lancement, il se remplit de jour en jour avec de nouveaux arrivants, qui sont notamment sortis sur d’autres plateformes quelques années avant. Le Stadia Connect nous a permis de voir que Google prévoit l’arrivée de d’autres jeux sur Stadia dans les mois à venir.

Un catalogue un peu plus consistant

On retiendra en premier lieu Sekiro : Shadows Die Twice, prévu pour cet automne, mais également l’arrivée de Hitman et de Hitman 2, qui débarqueront juste à temps dès le 1er septembre afin de se préparer pour accueillir Hitman 3, prévu pour janvier 2021.

Dead by Daylight sera aussi de la partie en septembre, avec du cross-play et de la cross-progression avec les versions Nintendo Switch et PC. Le jeu pourra aussi profiter du Crowd Play sur Stadia, afin de permettre aux streameurs d’inviter leur communauté dans le jeu très simplement. Le Crowd Choice sera aussi présent, qui donnera les pleins pouvoirs aux viewers en leur permettant de choisir le rôle et le personnage du streameur qu’ils regardent.

Voici la liste des prochains jeux à débarquer sur la plateforme :