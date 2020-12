Google Stadia arrive dans 8 nouveaux pays en Europe

Lancé il y a maintenant un an dans de nombreux pays, le service Stadia de Google a encore du mal à s’imposer, malgré un catalogue qui est de plus en plus rempli et une technologie qui fonctionne. Il va cependant avoir la chance de voir arriver prochainement de nouveaux abonnés, puisqu’il s’ouvre aujourd’hui à d’autres pays.

8 pays de plus pour Stadia

C’est donc 8 pays européens qui vont accueillir Stadia dès aujourd’hui, à savoir le Portugal, l’Autriche, la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Suisse, la Roumanie et la Slovaquie. Le site est accessible dès maintenant pour ses pays, avec une ouverture des serveurs dans les heures qui vont suivre.

De quoi bien se préparer avant la sortie de Cyberpunk 2077, qui sera lui aussi disponible sur Stadia en plus des autres plateformes. Rappelons qu’un mois de Stadia Pro est offert à tous les nouveaux joueurs, ce qui permet de tester la technologie en plus d’avoir accès à plusieurs jeux gratuitement.