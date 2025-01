Squid Game : Déchaînés, Monument Valley III – Un hiver décisif pour Netflix sur mobiles

Le Calamar débarque sur mobiles

A moins d’avoir hiberné pendant ces 3 dernières années, vous n’avez pas pu passer à côté de Squid Game, la série phénomène de 2021, qui a connu une seconde saison fin décembre dernier (et une collab avec Call of Duty). Ne s’attendant pas à un tel succès lors de sa sortie initiale, la suite aura mis du temps à arriver (et divise forcément les internautes) mais aura permis de voir débarquer sur mobiles une adaptation de la série sous forme de Battle Royale à 32 joueurs et joueuses dès le 13 décembre. A noter qu’il s’agit d’un jeu solo mais que vous pouvez créer des groupes pour jouer entre amis.

Nous avons suivi assidument la première saison du jeu (et atteint le niveau 62 sur 70) qui aura duré environ 1 mois , et a récemment déployé sa seconde saison, qui consiste à un ensemble de quêtes hebdomadaires vous rapportant des points permettant de débloquer des skins, des tenues, ou des jetons pour faire évoluer vos personnages. Ces quêtes sont regroupées sous un menu « Défis » regroupant quêtes hebdomadaires et quêtes quotidiennes très simples et très régulièrement renouvelées. Même pour vous forcer à revenir plusieurs fois par jour, BossFight vous propose de récupérer 8000 dollars toutes les 8h histoire de faire gonfler votre porte-monnaie virtuel.

Sur cet aspect « jeu service » continuellement alimenté en nouveaux contenus, Squid Game : Déchaînés s’en sort finalement pas si mal, en donnant envie de toujours rejouer une nouvelle partie pour augmenter son niveau de saison et faire évoluer son personnage. Car cet argent, il vous faudra bien le dépenser. Aucun achat intégré n’est à envisager ici, puisque tout est « gratuit » ou du moins inclus dans votre abonnement Netflix. Pour l’heure, le jeu est ouvert à toutes et tous, histoire de faire venir du monde, mais devrait à terme devenir exclusif à la plateforme.

Maintenant que l’on a parlé du modèle économique, parlons du fond du jeu : les jeux à proprement parler. Au nombre de 40 selon les développeurs, nous avons pu en constater une bonne vingtaine différents à date, sous la forme de 5 thèmes récurrents (au lancement) aux variantes plus ou moins complexes sur une échelle de 1 à 5 étoiles de difficulté. Vous retrouverez grosso modo les épreuves mythiques de la série comme le « 1, 2, 3 Soleil » et sa poupée aux yeux révolvers (Green Light, Red Light en VO), l’émiettage de biscuits qui reprend les codes de l’épreuve du Dalgona, ce biscuit fatal à de nombreuses personnes dans la série, une course d’obstacle façon Fall Guys, les Dalles de verre aussi cassantes que stratégiques, ainsi que le mythique Jeu du Calamar et sa zone restreinte. Enfin on retrouvera aussi le carrousel maudit de la deuxième saison (sous une forme un peu moins intéressante ceci dit) récemment apparu avec le lancement de la deuxième saison du jeu, et on suppose de nouvelles arrivées au fil du succès du titre.

Chaque partie dispose de la même structure en 3 jeux : vous démarrez à 32 joueurs et joueuses, puis 16 pour le second jeu et enfin 8 pour le troisième. Cette structure radicale et claire permet de savoir où l’on met les pieds, puisqu’au total chaque partie ne vous prendra pas plus de 2 à 7-8 minutes pour être terminée en fonction de votre classement. A chaque fois que vous vous qualifiez pour le jeu suivant, vous gagnez des trophées de compétition distribués à la fin de la partie ou lors de votre élimination, histoire de gravir les 70 niveaux de ce que l’on pourrait qualifier de passe de saison.

Et c’est ici que l’on trouvera un premier écueil au système, à partir du 25e niveau, la progression se fait très lentement et vous perdrez même des trophées si vous n’allez pas assez loin dans un concours (par pallier pour ne pas vous faire perdre tous vos niveaux). C’est un peu dommage de faire perdre des trophées et rend même l’ensemble un peu frustrant, tant il sera difficile d’aller chercher le niveau 70 en 28 jours à moins d’être branché sur le jeu H24. On a même remarqué un gros réajustement des gains en jeu allant parfois de près de 100 000 $ en cas de jeux avec réapparition activée, à même pas 25 000 $ ces dernières semaines, rendant forcément le titre encore moins attractif.

Néanmoins, Netflix tient ici un bon jeu d’action, se revendiquant 1er sur ce secteur dans 57 pays (d’après le compte X officiel du jeu) en totalisant pas moins de 5 millions de téléchargement rien que sur Android (le jeu étant disponible aussi sur le Galaxy Store de Samsung et sur iOS). Le feeling est plutôt grisant, on se laisse aller à relancer une ultime partie, et on se prend au jeu de débloquer les cosmétiques et de réaliser les défis demandés à la progression du rang. Une bonne vingtaine de personnages sont déjà disponibles, tous issus de la série et possédant des capacités spéciales (allant du simple avantage aux coups mortels). Reste à savoir si la plateforme de streaming saura surfer sur ce succès sans tomber dans les travers des jeux du genre et en n’y incluant pas de microtransactions délétères.

Un Monument qui en Valley la peine ?

Mais en cette fin d’année 2024, Squid Game : Déchaînés n’était pas le seul gros lancement de Netflix Games, puisque le service accueillait un nouvel opus d’une licence connue et reconnue chez les amateurs de puzzle game, Monument Valley III. Depuis racheté par Netflix, qui en a profité pour proposer les deux premiers jeux dans son catalogue avant la sortie de la troisième itération le 27 novembre dernier, le studio Ustwo nous propose une nouvelle fois une épopée unique, mettant en scène un personnage aussi mystérieux que perdu du nom de Noor.

Avec plus de 25 millions de téléchargement, le premier volet avait fait sensation il y a maintenant plus de 10 ans. Après un second opus sorti en 2017 tout aussi intéressant mais qui ne révolutionnait que peu son propre genre, le studio nous propose donc une nouvelle itération avec plusieurs nouveautés, dont la présence d’un bateau que l’on pourra diriger. Dans les faits, cela reste agréable mais le joueur ou la joueuse se heurtera finalement rapidement au côté très scripté du monde de Monument Valley et devra nécessairement rejoindre le prochain puzzle ou la prochaine île pour progresser. Logique vu le concept du jeu, mais on aurait apprécié une part accrue d’exploration surprise et de liberté laissée aux joueurs et joueuses, dommage.

Passé ce premier constat, on retrouve bien évidemment le charme de la licence de réflexion toujours aussi inventive et surprenante dans la manière de faire évoluer ses différents tableaux multi-dimensionnels. On retrouve dix chapitres racontant l’évolution de Noor, mais aussi et surtout l’évolution quand la personne qui éclaire notre vie n’est plus présente et que l’on doit rallumer (littéralement ici vous verrez) tout le nécessaire à la reprise d’une vie normale. Une histoire une fois de plus très cryptique car peu bavarde mais finalement aussi très universelle, même forte émotionnellement si les situations vous paraissent familières.

Côté gameplay, hormis l’apparition de ce bateau et de quelques séquences qui le mettent à profit, on retrouvera les classiques déjà connus dans la licence Monument Valley à savoir les plateformes mobiles, les tourniquets et les fameux changements de perspective qui donnent tout le sel aux productions de Ustwo. Une aventure aussi courte que les précédentes, mais qui promet de se mettre à jour dans un modèle que l’on pourrait presque qualifier de « jeu service », puisque terminés les DLC à acheter, cette fois (abonnement payant oblige), des contenus viendront enrichir gratuitement l’expérience à intervalle régulier, quatre étant attendus pour la suite de la vie du jeu, dont le premier dès le mois d’avril prochain.

En bref, une suite qui reste un peu sage dans la proposition qu’elle nous fait, mais qui offre une fois de plus un voyage vers l’onirique et la réflexion ludique, aux couleurs, peintures mouvantes et musicalités toujours aussi saisissantes, qui ne manqueront pas de ravir les amateurs et amatrices de la licence, mais aussi les nouveaux venus, le jeu étant totalement indépendant des deux premiers opus. Reste à voir si les nouveaux contenus attendus dans Monument Valley III sauront apporter un peu de sang neuf pour renouveler une expérience un peu trop identique aux précédentes.