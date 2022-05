Square Enix enregistre à nouveau la marque Final Fantasy VII Remake Intergrade, ainsi que deux autres noms

Le mois prochain, Square Enix devrait donner de nouvelles informations autour de la galaxie Final Fantasy VII, à l’occasion du 25ème anniversaire de cet épisode. Et alors que l’on croise les doigts pour avoir des nouvelles de Final Fantasy VII Remake Part 2, on imagine que l’on aura surtout droit à un focus sur les jeux mobiles (on est habitués à être déçus maintenant), mais il se pourrait bien que Final Fantasy VII Remake Intergrade refasse un peu parler de lui.

Enfin une version Xbox ?

Comme le rapporte Gematsu, Square Enix a enregistré de nouveaux dépôts de marque au Japon le 12 mai dernier, qui ont de quoi intriguer. Tout d’abord, on peut y voir les mentions de Final Bar Line et de Labyrinth Striker, dont on ignore ce qu’ils peuvent signifier. Gematsu rapporte alors que le premier pourrait faire référence à un jeu de rythme, mais on en sait pas plus pour le moment.

Ce qui est intéressant, c’est que l’éditeur japonais a aussi renouvelé le dépôt de la marque Final Fantasy VII Remake Intergrade, ce qui laisse entendre que cette version pourrait à nouveau refaire parler d’elle dans les prochains jours. Le titre est déjà disponible sur PS5 et Epic Games Store, mais une version Steam serait tout à fait envisageable, tandis que les fans rêvent également d’une version Xbox.

Il ne faut évidemment pas s’enflammer avant d’avoir une quelconque confirmation de cela, mais on sera très attentifs aux prochaines déclarations de Square Enix sur Final Fantasy VII.