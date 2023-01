Square Enix annonce Dragon Quest Champions, un nouveau jeu mobile qui mélange RPG et Battle Royale

Transformer ses licences de JRPG emblématiques pour les faire entrer dans le moule du jeu mobile et multijoueur ne fait plus peur à Square Enix. Malgré l’échec spectaculaire de Final Fantasy VII: The First Soldier (qui a fermé ses portes la semaine dernière), l’éditeur n’est pas guéri de cette drôle de lubie et souhaite maintenant tenter l’expérience avec Dragon Quest, une série qui a justement fait un peu plus ses preuves sur mobiles au Japon (même si la saga a connu des échecs) et qui est donc plus sujette à un potentiel succès. Durant un stream spécial annoncé il y a quelques jours, on a donc pu découvrir Dragon Quest Champions, qui souhaite conserver l’esprit de la série tout en y ajoutant une bonne dose de fonctionnalités multijoueur.

Un mélange des genres pour le moins étonnant

Dragon Quest Champions nous présente un système de combat qui se révèle être assez classique pour la série, avec des affrontements au tour par tour, mais avec un petit twist. Ici, en plus des monstres habituels de la série, vous pourrez croiser d’autres participants pour les affronter en duel. Un mode Tournoi avec 50 joueurs et joueuses sera présent, dans lequel tout le monde devra batailler jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un gagnant, le tout en temps réel.

Square Enix ne veut pas non plus effrayer les allergiques à la mode du Battle Royale, c’est pourquoi un mode solo avec une histoire sera disponible avec de nombreuses quêtes à effectuer.

Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais il entrera en bêta du 6 au 13 février prochain au Japon, sur les plateformes mobiles et iOS. Vous pouvez retrouver la présentation complète ci-dessus, en japonais. Aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour l’Occident.