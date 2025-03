Split Fiction prend la route du succès et dépasse déjà le million de ventes en 48 heures

2 millions de personnes ont donc joué au titre

Les chiffres Steam montraient déjà que Split Fiction avait réussi son lancement, puisque l’on comptait un pic à presque 260 000 connexions simultanées durant ce week-end, soit le plus haut score jamais atteint par un jeu payant édité par Electronic Arts (It Takes Two avait plafonné à un pic de plus de 71 000 personnes connectées en même temps). Bien entendu, avec le Pass Ami du jeu, il faut diviser ce chiffre par deux pour obtenir une vague idée des ventes réelles du jeu, puisqu’un seul est nécessaire pour jouer à deux, même en ligne.

On se fait désormais une meilleure idée du succès de Split Fiction en découvrant qu’il a été vendu à 1 million d’exemplaires en seulement 48 heures. C’est Hazelight Studio qui le déclare lui-même sur les réseaux sociaux, se félicitant de cette performance. Cela veut donc dire qu’il y a au moins 2 millions de personnes qui ont joué au titre durant ce week-end. Pour rattraper It Takes Two et ses 23 millions de copies, il y a encore du chemin, mais le parcours de Split Fiction débute bien.

Split Fiction est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus.