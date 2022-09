Accueil » Actualités » Splatoon 3 fait un départ canon, déjà plus de 3,45 millions de copies écoulées rien qu’au Japon

On ne doutait pas vraiment de la faculté de Splatoon 3 de s’imposer comme le hit de la rentrée, mais la licence de Nintendo a une nouvelle fois prouvé qu’elle est un petit phénomène à ne pas négliger. Ce troisième épisode était très attendu puisqu’il arrive cinq ans après Splatoon 2, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son lancement est réussi, sans même avoir à attendre les chiffres du monde entier.

L’une des licences les plus fortes de Nintendo

Nintendo peut se contenter des chiffres de vente de Splatoon 3 au Japon pour déjà sabrer le champagne. Le constructeur a indiqué que le jeu s’est vendu à 3,45 millions d’exemplaires, et ce rien qu’au Japon. Ce résultat englobe les ventes physiques et dématérialisées du jeu, et ce en seulement trois jours de commercialisation. Il s’agit là du meilleur lancement pour un jeu Switch sur ce territoire, dépassant par exemple Pokémon Légendes Arceus.

On ignore encore les résultats mondiaux, mais nul doute qu’ils devraient aussi être à la hauteur. Si le titre parvient à être aussi populaire et à se vendre sur la durée, il pourra peut-être se frayer un chemin jusqu’au fameux top 10 des ventes Switch, mais il y a encore du chemin.

Splatoon 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test afin d’en savoir plus sur le jeu.