Splatoon 3 présente sa switch oled collector

La sortie de Splatoon 3 se rapproche et pour marquer le coup, Nintendo a décidé de proposer un modèle collector de la Switch OLED, aux couleurs du nouvel épisode de la série souvent sous-estimée par celles et ceux qui ne suivent pas trop la communauté de ce jeu.

Splatoon 3 fait un appel OLED

Il n’est pas impossible qu’il existe un obscur modèle exclusif au Japon mais on en doute vraiment. Il nous semble donc qu’il s’agisse de la toute première Switch OLED collector. Cette édition spéciale Splatoon 3 sortira le 26 août donc un peu avant le jeu et non il ne s’agit pas d’un moyen de pouvoir jouer un peu avant les autres puisque comme souvent maintenant, le jeu ne sera pas inclus et devra donc être acheté à part.

Le constructeur précise qu’il faudra attendre pour compléter sa collection puisque que la housse et le contrôleur pro encrés par les Inklings arriveront eux le 9 septembre, comme le jeu quoi. Vous pourrez compter sur nous pour vous proposer des articles pour vous aider à tout précommander au meilleur prix dès que possible, comme celui du jeu de base déjà disponible.

Splatoon 3 sortira le 9 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.