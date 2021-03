Un site compare le pourcentage de complétion des open-world PS4, Spider-Man et Ghost of Tsushima en tête

Avec la multitude de jeux présents sur le marché possédant une forte durée de vie, il est parfois difficile de terminer tous les titres que l’on a commencé, sauf pour les plus méticuleux d’entre nous. Voir que moins de la moitié des joueurs n’avaient pas fini l’aventure de The Witcher 3 n’était donc pas une surprise. Pourtant, certains open-worlds s’en tirent mieux que d’autres, à l’image de Ghost of Tsushima et Marvel’s Spider-Man.

Une question de durée de vie ?

Le site Ungeek s’est intéressé aux trophées des jeux PS4 possédant un monde ouvert, qui sont souvent les titres qui possèdent le taux de complétion le moins élevé.

Parmi les données relevées, on constate alors que Ghost of Tsushima et Marvel’s Spider-Man disposent tous les deux d’un pourcentage de complétion (pour leur histoire) supérieur à 50%, ce qui est un petit exploit. Voici une liste publiée par le site qui donne des éléments de comparaison :

Marvel’s Spider-Man – 50.8%

Ghost of Tsushima – 50,2%

Assassin’s Creed Origins – 38.2%

Far Cry 5 – 36.7%

Days Gone – 34.7%

Horizon Zero Dawn – 34.1%

Assassin’s Creed Odyssey – 30%

The Witcher 3 – 29.8%

Death Stranding – 28.6%

Red Dead Redemption II – 28.2%

Watch Dogs 2 – 24.9%

Assassin’s Creed Valhalla – 19.8%

On pourra interpréter ces chiffres de plusieurs façons. Si bien entendu, ils reflètent en partie de la qualité d’un jeu (puisque tant de joueurs ont souhaité aller jusqu’au bout de l’aventure), il faut aussi comparer les durées de vie de chacun. Marvel’s Spider-Man est bien moins long qu’un Assassin’s Creed Valhalla, ce qui explique qu’il possède un pourcentage plus élevé.

Ces données permettent néanmoins de remettre le débat de la durée de vie sur le tapis, comme lorsque CD Projekt Red a voulu faire de Cyberpunk 2077 un jeu moins long à terminer que The Witcher 3, en raison du taux de complétion de celui-ci.