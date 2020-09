Cyberpunk 2077 : le jeu proposera une histoire moins longue que The Witcher 3

Si vous faites partie des joueurs ayant terminé The Witcher 3, vous savez que l’histoire de ce dernier nécessite un sacré paquet d’heures de jeu avant d’en voir le bout. A cause de cela, de nombreux joueurs n’ayant que peu de temps pour jouer, ou d’autres qui ont perdu le fil en route, n’ont jamais pu finir le jeu. Un détail qui n’a pas échappé à CD Projekt Red, qui ajuste les choses pour Cyberpunk 2077.

Une histoire plus dense

C’est lors d’une interview, qui faisait suite au Night City Wire de vendredi dernier, que le senior quest designer (la personne en charge des quêtes du jeu) Patrick K. Mills s’est exprimé sur la durée de vie de l’histoire principale, qui sera légèrement plus courte que celle de The Witcher 3.

Une décision motivée par le fait qu’un nombre important de personnes n’ont jamais terminé The Witcher 3, même si beaucoup sont allés très loin dans le jeu. Concernant le nombre d’heures que cela prendra, il reste encore vague et déclare seulement que « nous voulons que vous voyez l’histoire dans son entièreté« , et qu’il y aura énormément de choses à faire dans le jeu.

Cyberpunk 2077 sera disponible dès le 19 novembre sur PC, Stadia, Xbox One et PS4, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X (le jeu sera tout de même jouable sur ces consoles via la rétrocompatibilité).