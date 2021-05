Spellcaster University arrivera dans sa version finale 1.0 le 15 juin

Disponible en accès anticipé depuis bientôt 2 ans, Spellcaster University nous avait promis une sortie définitive avant la période estivale. La promesse est donc tenue puisque le studio Sneaky Yak vient d’annoncer la date pour la 1.0. Prenez note dans votre agenda, elle arrivera le 15 juin prochain.

Des nouveautés attendues

Lors de notre AG French Direct en mars dernier, le créateur de Spellcaster University nous avait déjà parlé des nouveautés attendues pour cette version définitive. Le jeu de construction/gestion où l’on doit gérer son école de magie accueillera de nouvelles fonctionnalités et nouveau le nouveau mode Dungeon Crawl où les élèves pourront explorer des donjons. L’encyclopédie sera également plus garnie et l’on aura droit à de nouveaux événements, objectifs et animaux. L’interface utilisateur aura aussi droit à un coup de polish.

Spellcaster University est donc disponible sur PC (Steam et GOG) et arrivera dans sa version 1.0 le 15 juin. Pour en apprendre plus sur le jeu, vous pouvez retrouver notre Indie Story consacré au titre que nous avons réalisé il y a peu.