Avowed : Microsoft confirme le report du jeu, le RPG n’arrivera pas avant le mois de février 2025

Le journaliste de The Verge l’avait donc bien senti venir. Avowed ne sortira pas en 2024 comme prévu, et ce n’est pas parce que le jeu va mal. Si le RPG ne sortira pas à temps, c’est surtout pour lui assurer un peu d’espace au lieu d’être lancé entre tous les autres gros titres du Xbox Game Pass en cette fin d’année, bien chargée pour les abonnés.

Phil Spencer a publié un nouveau planning des sorties à venir et on peut y voir que cet Avowed est maintenant affiché pour le 18 février prochain :

La concurrence pourrait aussi être rude en début d’année, mais au moins, le line-up maison de Xbox sera un peu plus léger et évitera de se cannibaliser comme en fin d’année. Rappelons qu’Avowed devrait aussi nous en montrer davantage lors de la Gamescom en fin de mois.

We're proud of what the @Obsidian team have accomplished with @AvowedTheGame and want to make sure they have the best launch possible. We look forward to you enjoying it along with the rest of our lineup of games and updates coming this year and beyond. https://t.co/NiGhrbNQgc

— Phil Spencer (@XboxP3) August 2, 2024