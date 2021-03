Soup Pot : Un nouveau simulateur de cuisine s’annonce en vidéo sur PC et Xbox Series

Après Cooking Simulator tout récemment, le studio Chikon Club, basé aux Philippines plus précisément à Manille, nous illustre un premier trailer pour Soup Pot. Et on vous le donne en mille, il s’agit aussi d’un simulateur de cuisine.

Les joies de la cuisine montrées dans un premier trailer d’annonce

Soup Pot nous emmènera ainsi dans une cuisine où il sera possible de cuisiner pas moins de 100 plats. Afin de varier le gameplay, vous pourrez effectuer diverses activités purement interactives entre griller, trancher, mélanger voire cuire vos aliments. De plus, comme on peut le voir sur ce trailer, les aliments ont été modélisés le plus fidèlement possible en 3D.

En clair, on se retrouverait sur du Cooking Mama : CookStar, mais en plus réaliste et approfondi. Il est à noter également qu’en fonction de la réalisation de vos plats, vous obtiendrez des commentaires bons ou mauvais des clients, via une interface façon réseau social.

Cette simulation de cuisine parait vraiment alléchante dans tous les sens du terme, et sachez que Soup Pot devrait sortir d’ici août prochain sur PC et Xbox Series.