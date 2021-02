Sony va lancer sa PS5 en Chine durant le deuxième trimestre 2021

Avec tous les récents problèmes de stocks concernant la PS5, on aurait presque tendance à oublier que la console n’est même pas encore sortie officiellement sur certains territoires. L’un des pays qui n’a pas encore droit à la console de Sony n’est autre que la Chine, un gigantesque marché sur lequel le constructeur s’apprête à lancer sa dernière machine dans les mois à venir.

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.

Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 8, 2021