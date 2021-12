Sony dévoile 3 nouveaux coloris de manettes PS5 DualSense

Pour que tout soit assorti dans votre salon ou votre chambre, des nouveaux modèles de DualSense viennent d’être dévoilés par Sony en complément des façades pour la PlayStation 5.

La DualSense aussi a droit à sa Team Galaxy

La manette DualSense débutera donc 2022 avec trois nouveaux coloris, à savoir Galactic Purple, Nova Pink et Starlight Blue qui rejoignent donc les modèles déjà disponibles Midnight Black et Cosmic Red pour former la Collection Galaxie. La volonté de nommer la gamme signifie que Sony a probablement déjà des idées pour d’autres versions…

La description Youtube de la chaîne officielle PlayStation France indique la date du 18 janvier 2022 pour la sortie de ces nouvelles DualSense mais l’article du PlayStation Blog indique que la situation n’est pas si simple que cela. En effet, les trois modèles seront disponibles dès le 14 janvier 2022 sur la boutique PlayStation Direct.

Mais il y a une subtilité pour le modèle Galactic Purple qui aura une exclusivité temporaire sur le magasin de Sony. Il faudra attendre le 11 février 2022 pour pouvoir la commander ailleurs. On ne connait pas encore leur prix européen mais on suppose que comme aux Etats-Unis, il sera le même que celui de la manette rouge, à savoir 74,99€ contre 69,99€ pour les modèles blancs ou noirs.

On termine en vous signalant que comme toujours, et surtout comme la console PlayStation 5 elle-même, cela risque d’être très compliqué de parvenir à les précommander. Le nombre de manettes est d’ailleurs toujours limité à deux par commande sur le site de PlayStation, on vous souhaite donc bon courage si l’un ou plusieurs de ces coloris vous intéresse.