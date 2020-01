Samedi dernier, nous vous présentions l’excellent artbook Street Fighter de Mana Books. Aujourd’hui, nous restons dans le même environnement, en changeant simplement de licence culte. En effet, nous allons parler de Sonic The Hedgehog, un artbook gigantesque dédié à la série vidéoludique au hérisson bleu, l’un des grands succès de Sega dans les années 90.

L’éditeur n’en n’est pas à son coup d’essai niveau artbooks puisque de nombreux autres sont également disponibles chez eux. On peut facilement citer Dragon Quest ou Art of Mana comme références de la qualité du travail qu’ils peuvent fournir quand il s’agit de recueils visuels comme ceux-ci. Mais là, on parle de Sonic, une licence phare pour nombre de joueurs de l’époque Mega Drive. Dès lors, la barre est encore plus haute !

Ensemble, nous allons tenter de voir si ce livre est, comme celui sur Street Fighter, à la hauteur de l’icône dont il est question. A-t-il été réalisé aussi vite que ne court notre hérisson bleu ? Ou alors les auteurs ont-ils pris le temps de nous offrir quelque chose de très qualitatif ? Compte-tenu du prix, 49,90 €, nous espérons être dans la seconde option !

Un artbook chronologique et explicatif

En 1991, un concurrent de taille émerge pour Mario, le plombier le plus célèbre du monde et icône de Nintendo. Ce concurrent, c’est Sonic (même si ces deux noms phares du jeu vidéo partagent désormais des jeux ensemble), petit hérisson bleu se déplaçant à une vitesse folle qui rencontrera un succès planétaire complètement dingue. En témoignent les multiples adaptations de la licence en dehors de l’univers vidéoludique, avec notamment un film live en préparation. Naoto Ōshima, l’homme derrière la modélisation du personnage, peut donc être fier de lui. Après tout, on lui doit la bouille toute sympathique de l’un des monuments du jeu vidéo.

Au premier regard, on ne peut que remarquer la qualité et le soin apportés à l’ouvrage. Lourd, important, ce dernier fait 280 pages pour un format plutôt original de 28 x 31,5 cm. S’il est plus court que l’art de Street Fighter, ce dernier est malgré tout très complet et de bonne qualité, avec des pages multiples qui se déplient pour donner place à des grandes illustrations. Au programme, on retrouve des dessins, des croquis « brouillons » ou encore des rendus 3D et images issues des jeux.

A l’opposée de son cousin sorti le même jour, Sonic The Hedgehog se présente comme une œuvre suivant la chronologie de la licence qu’elle présente. Ainsi, nous suivons l’évolution du hérisson en suivant l’ordre de sortie des titres où ce dernier est présent. Outre le fait de permettre à notre cerveau de se rappeler moult choses de nos vieilles années, c’est aussi une façon très logique de construire ce livre, qui nous montre ainsi l’évolution graphique et stylistique des différents titres.

Dès lors, ce livre ne s’intéresse pas qu’à Sonic, il y est aussi question de ses compagnons. A mesure où les pages se tournent, on peut découvrir Tails ou encore Knucles ainsi que leur évolution au fil des ans. Mais, forcément, l’accent reste tout de même sur le hérisson bleu pour lequel on découvre moult designs qui ont été oubliés avec le temps. Pour certains d’entre eux, c’est tant mieux ! Et il en va de même pour ses comparses, certains d’entre eux ayant eu des itérations parfois douteuses et discutables.

Malgré tout, son statut d’artbook ne l’empêche pas de contenir du texte. A l’image de l’autre ouvrage dont nous vous avons déjà parlé ici (Street Fighter), de petits textes sont présents afin d’accompagner les diverses illustrations. Ce dernier sert bien le contenu visuel et permet de mieux comprendre certains moments de la vie de la licence. Sans compter que la traduction dans la langue de Molière est de grande qualité. Entre anecdotes et explications plus détaillées, il y a tout ce qu’il faut pour rendre ce livre intéressant pour les fans du hérisson mais aussi pour les curieux désireux de comprendre l’évolution de cette icône du jeu vidéo.

Faut-il craquer pour Sonic The Hedgehog ?

Dès la première page, non, dès la couverture Sonic The Hedgehog annonce la couleur : nous sommes devant un livre bourré de qualité visuelle. Le dessin apposé en couverture est beau, crayonné pour mettre en scène notre hérisson bleu. Et une fois ouvert, le livre continue sur cette promesse qualitative. L’agencement de l’ouvrage, les illustrations et modèle 3D sélectionnés sont du plus bel effet et les quelques textes accolés aux images apportent une plus-value indéniable.

D’ailleurs, l’organisation du bouquin et des textes rendent la lecture de l’œuvre aisée en dévoilant quelques petites informations que peu de monde connaît. On y passe des anecdotes croustillantes, des déclarations bien cachées mais aussi des travaux préparatoires, comme des croquis par exemple. Pour d’autres documents, il s’agit presque d’exclusivités qui ne manqueront pas de ravir les fans et différents amateurs du hérisson.

Enfin, revenons sur les pages dépliantes dont nous vous parlions plus haut. Ces dernières permettent de dévoiler des éléments essentiels dans l’histoire de Sonic, des éléments qui n’auraient pas pu tenir sur une seule page simple. Sans compter la résistance de ces pages, qui sont souple mais aussi épaisses. On peut donc dire que le travail d’édition, au-delà de la traduction, est également une jolie perle.

Ainsi, nous pouvons conclure cet article sur Sonic The Hedgehog en disant que ce livre est une belle réussite artistique et informative. Chaque fan du hérisson bleu se doit de le posséder dans sa bibliothèque et les différents amoureux du milieu vidéoludique se doivent d’au moins y jeter un œil, ne serait-ce que pour comprendre la travail abattu par les artistes ayant participé à ce livre. Un must-have sur Sonic, et une pièce de qualité à recommander dans sa globalité.