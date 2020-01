Après une grosse semaine d’absence, nous revoici pour parler de livres. Nous nous étions quittés sur un article au sujet de Jormungand, et nous nous retrouvons cette fois-ci pour discuter d’un tout autre style d’ouvrage. En effet, nous allons prendre la direction de Mana Books, afin de vous présenter l’Art de Street Fighter, un artbook dédié à la licence phare du jeu de combat éponyme.

Plus de trente années après son arrivée sur le marché du jeu vidéo, cette saga n’a eu de cesse de faire vibrer les joueurs du monde entier, en témoignent les nombreux tournois sur le toujours très apprécié Street Fighter II. Et, en fin d’année 2019, l’éditeur francophone a décidé d’entretenir encore un peu plus cette flamme qui brûle depuis tant d’années avec un livre qui devrait se montrer capable de rendre à la série l’hommage qu’elle mérite.

Mais, ce bouquin de plus de 400 pages vaut-il vraiment le détour ? Est-ce un incontournable que tout fan de la licence ou de jeu vidéo en général devrait posséder dans sa bibliothèque ? Nous allons tenter d’y répondre tous ensemble, en parcourant cette œuvre dans un format gigantesque et au poids plus qu’impressionnant.

Un ouvrage à la hauteur de la licence culte

Première chose que l’on remarque, c’est que l’équipe de Capcom a participé à l’ouvrage. De quoi, donc rassurer tout de suite quant à la qualité des visuels proposés dans ce charmant livre. Le bouquin est ample, et laisse pas mal de place aux illustrations. Mais, bien entendu, ces dernières ne viennent pas seules et sont ponctuées de textes tout au long de l’ouvrage.

L’ensemble est très intéressant et permet d’apporter plus de profondeur au bouquin dans son ensemble. Le lecteur prend rapidement conscience du travail qui a été abattu par les différents artistes ayant travaillé sur le projet. Si le fond, comme les jeux de la licence dont le livre est issu, n’a pas à pâlir devant la concurrence, on pourra quand même pester sur la mise en page du texte. En effet, ce dernier est un peu petit mais bon, cela reste un artbook et le texte, bien que très utile ici, reste donc secondaire.

D’ailleurs, sachez que la parution de cet ouvrage, à l’origine, eu lieu bien plus tôt au Japon, pour fêter les 25 ans de la licence. Ce dernier s’arrête donc aux alentours de Street Fighter X Tekken. Il y a donc de quoi faire avec ce bouquin, qui retrace tout de même deux décennies et demi d’histoire, et de travail sur le visuel. Après tout, une licence évolue avec son temps, et ses personnages doivent s’adapter à chaque nouvel opus.

Et, disons le clairement, cet artbook géant nous permet de bien comprendre ce point. On peut voir l’évolution du charadesign au fil du temps, pour chaque personnage et aussi voir comment ces derniers ont vu leur style adapté avec les nouvelles technologies apparues année après année. Mais ce livre est aussi l’occasion de jeter un œil aux diverses utilisations faites des personnages pour d’autres domaines, comme la publicité par exemple.

Malgré tout, notez que le livre ne s’articule pas vraiment autour d’un chapitrage chronologique. Non, le livre est avant tout un moyen de mettre en avant les différents noms derrière la série, les personnages et leur évolution entre les mains de leurs différents designers. Dès lors, on retrouve une organisation plus libre de l’ouvrage. Et ce n’est pas pour nous déplaire, puisque chaque page devient, dès lors, un nouveau dépaysement bienvenu qui permet de donner à ce livre une saveur qui ne se tarit pas avec les pages qui se tournent.

Faut-il craquer pour l’art de Street Fighter ?

Même si notre article ne semble pas dire de mal de cet ouvrage, la question que tout le monde se pose reste « faut-il l’acheter ? ». Et la réponse ne vous aidera pas vraiment puisqu’il ne s’agira pas de vous dire « OUI » ou « NON ». Enfin, quoi que… peut-être que vous aurez quand même une vraie réponse !

Sachez simplement que les illustrations sont une belle réussite. L’ensemble est très beau et vous en mettra plein la rétine. Les différents artistes derrière la série sont mis à l’honneur au fil de nombreuses pages de qualité. L’éditeur a fait preuve de beaucoup d’attention en produisant ce livre et la traduction des différents textes est de qualité, si ce n’est la taille des caractères un peu trop petite.

En parlant des textes, des interviews sont aussi disponibles, afin d’apporter plus de corps et de profondeur à l’ensemble de l’ouvrage. Aussi, cela nous permet d’apprendre quelques petits détails croustillants sur la création des premiers jeux et des personnages. Car oui, on retrouve des interviews de grands noms comme Ono, Akiman ou encore Akira Nishitani.

D’ailleurs, son prix de 39,90 € rend ce dernier abordable pour les grands fans de la saga Street Fighter. Vu le temps que l’on peut passer à parcourir ce genre d’ouvrage, sans jamais se lasser malgré trois lectures, ce n’est pas un investissement perdu. Sans parler du fait que cette pièce de qualité sera du plus bel effet dans votre bibliothèque !

En bref, on pourrait dire que l’Art de Street Fighter est une très jolie pièce à posséder dans sa collection de bouquins. Beau, complet, et surtout utile, ce livre saura plaire aux nombreux fans que connaît la licence, ainsi qu’aux néophytes amateurs de jolies ouvrages. Si vous ne connaissez pas Street Fighter, alors ce livre pourra, qui sait, vous servir de porte d’entrée dans cet univers de combattants. En gros, à moins de détester les bouquins, il n’y a rien qui peut vous empêcher de vous procurer cette œuvre !