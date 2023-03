Sonic Frontiers se met à jour avec de nouveaux challenges, un mode Photo et un Jukebox

Sega nous l’avait promis avec la publication d’une roadmap pour le jeu, des mises à jour gratuites massives étaient en chemin pour Sonic Frontiers. Après avoir réalisé d’excellents chiffres de vente pour un épisode 3D, ce dernier opus se doit maintenant d’accueillir de plus en plus de monde en se bonifiant d’update en update, avec une première mise à jour qui vient ajouter de nouveaux défis ainsi que l’arrivée de modes attendus.

Cette première update majeure devrait arriver chez nous dans la nuit du 23 mars à 1h du matin (le 22 mars aux Etats-Unis) et ajoutera tout d’abord deux modes de challenge en plus, avec des défis liés au Cyber Space ainsi qu’un mode Battle Rush, qui demandera quant à lui d’affronter et de battre plusieurs ennemis, dont des boss, le plus rapidement possible.

En plus de cela, cette mise à jour marquera l’intégration d’un mode Photo pour le jeu, pour capturer les poses les plus cools de Sonic à travers les Starfall Islands. On notera enfin l’arrivée d’un Jukebox avec pas moins de 53 pistes au programme, même si seulement 13 seront débloquées d’entrée. Pour les 40 autres, il faudra aller les chercher sur les différentes îles.

Sonic Frontiers est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.