Première quête de l’histoire de Biomutant à se passer en extérieur, Un autre monde vous proposera d’effectuer un premier choix en choisissant la tribu à laquelle vous voulez vous allier. Vous allez devoir choisir entre, encore une fois, le bien et le mal.

Une alliance

Vous aurez le choix de vous allier à deux tribus. Pour vous aider dans ce choix, Le Fossile vous décrira les objectifs de chacune d’entre elles :

Devenir allié avec la tribu Myriade : le but de cette tribu sera de détruire les mange-monde et d’unifier les tribus. Choisissez cette tribu si vous souhaitez privilégier la lumière .

: le but de cette tribu sera de détruire les mange-monde et d’unifier les tribus. Choisissez cette tribu . Devenir allié avec la tribu Jagni : le but de cette tribu sera la destruction. Choisissez cette tribu si vous souhaitez privilégier les ténèbres.

Suivez le marqueur de quête jusqu’à la tribu en question afin d’engager la discussion avec le Sifu. Parlez avec le gardien au niveau de la porte qui vous laissera entrer. Une cinématique se lancera à ce moment-là.

Vous pourrez confirmer ou pas votre choix de vous allier à cette tribu. Ressortez ensuite de la ville en rebroussant chemin.

Suivez le chemin et traversez une grotte. Continuez à suivre le chemin jusqu’à votre village d’enfance.

Le village d’enfance

Juste avant d’arriver dans votre village, vous ferez face à une nouvelle créature. Pour vaincre le Mump Bankal, vous allez devoir éviter deux de ses attaques :

Le Mump Banjal vous attaquera avec un énorme pylone, il vous suffira de l’éviter au bon moment

Le monstre possède également une autre attaque où il vous enverra à trois reprises des projectiles, esquivez trois fois avant d’attaquer de nouveau

Continuez à suivre le marqueur d’objectif pour finir par entrer dans votre village d’enfance.

Après une courte cinématique, vous aurez droit à un nouveau flashback où vous pourrez retrouver votre moman. Mais avant ça, vous allez rencontrer de nombreux personnages qui vous demanderont de leur rendre service. À commencer par Gizmo, qui vous demandera de ramasser des ordures.

Une fois cette mission remplie, sur le chemin pour retrouver votre moman, vous serez pris à partie par trois personnages. Vous allez devoir les combattre.

Continuez à suivre le marqueur de quête pour tomber sur votre père. Il vous demandera d’aller fouiller des tas de linge.

Continuez à suivre l’objectif de quête et vous devrez attraper votre automate. Approchez-vous de ce dernier pour pouvoir l’attraper.

Enfer du Lupa-Lupin

Après une cinématique, vous serez replongé dans l’attaque de votre village d’enfance. Sortez de la maison en feu en appuyant sur les bonnes touches lors des phases de QTE pour éviter les poutres en feu (touche B sur manette Xbox).

Vous allez devoir combattre le Lupa-Lupin. N’ayez crainte, vous n’aurez pas à lui enlever tous ses points de vie, juste le tiers d’entre eux. Pour le frapper sans prendre de dégâts, esquivez et dirigez-vous dans son dos pour le frapper.

Fuyez ensuite par les eaux sur le dos de votre mère, faites également attention aux phases de QTE lors de l’attaque du Lupa-Lupin.

Une fois arrivé au niveau du ponton, vous assisterez à la mort de votre mère. Le flashback se terminera juste après.

Un chemin s’ouvre

Dirigez-vous vers la clairière où vous trouverez un nouveau monstre : un Grotoudou. Une fois à proximité de celui-ci, il se libèrera et vous devrez le combattre.

Esquivez les charges de l’ennemi et ripostez aussitôt.

La quête Un autre monde se terminera après ce combat.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.