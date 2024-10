star wars outlaws wiki

Guide Star Wars Outlaws

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Star Wars Outlaws. Cette section sera régulièrement mise à jour au fil de nos avancées dans nos guides détaillés, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

Histoire Principale

Vous trouverez ici toutes les quêtes principales du jeu, avec un cheminement complet pour chacune d’entre elles.

Quêtes secondaires

Quêtes de Toshara Les ombres de la tromperie Confrontation aux lourds enjeux

Quêtes de Tatooine Le pari de Jabba



Collectors

Dans cette section, vous pourrez accéder à tous les Collectors de Star Wars Outlaws, que l’on pourrait appeler Collectibles présents dans la plupart des jeux en monde ouvert.

Trésors de Nix

Rapports du BSI

Journaux de Jet

Transmissions

Holoséries

Sabacc de Kessel

FAQ Star Wars Outlaws

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet de Star Wars Outlaws. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws est jeu d’action-aventure développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft. Se déroulant entre les événements des films canoniques de la licence L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, il met en scène Kay Vess (incarnée par l’actrice canadienne Humberly González) en tant que jeune pirate voulant se faire un nom dans la Bordure Extérieure. Accompagnée d’une petite créature merquaal du nom de Nix, parfait pour se faufiler et dérober des objets onéreux, le duo va parcourir la galaxie en tentant de fuir les contrats mis sur leurs têtes suite à l’échec d’une mission sur Canto Bight face à Zerek Besh.

Forcée de recruter le meilleure équipe de braqueurs chevronnés pour mener à bien un plan inventé par un certain Jaylen Vrax, Kay va alors parcourir plusieurs planètes et devoir collaborer avec divers syndicats du crime pour sauver sa peau et celle de ses amis, à ses risques et périls.

Quand et où sort Star Wars Outlaws ?

Star Wars Outlaws est sorti le 30 août 2024 pour tout le monde et dès le 27 août 2024 pour celles et ceux ayant acheté l’édition Ultimate ou l’édition Gold, bénéficiant ainsi de 3 jours d’accès anticipé. Les détenteurs d’un abonnement Ubisoft+ Premium ont également bénéficié de cette version anticipée. Le jeu est sorti sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Store, sur PlayStation 5, sur Xbox Series X/S et sur Amazon Luna. La sortie sur Steam a été annoncée au 21 novembre 2024. Une quête exclusive a été offerte avec les précommandes du jeu, Le Pari de Jabba.

Quelles sont les factions présentes dans Star Wars Outlaws ?

Les principales factions présentes dans le jeu sont les suivantes :

Les Pykes : ces étranges personnages au crâne large ont été aperçus notamment dans le spin-off Solo: A Star Wars Story

ces étranges personnages au crâne large ont été aperçus notamment dans le spin-off Solo: A Star Wars Story Les Hutts : sont des gastéropodes commandés par Jabba (aperçus dans La Menace Fantôme, L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi)

sont des gastéropodes commandés par Jabba (aperçus dans La Menace Fantôme, L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi) Le Clan Ashiga : a été créé de zéro pour le jeu et dispose de ses quartiers sur Kijimi, la planète enneigée (aperçue dans L’Ascension de Skywalker)

a été créé de zéro pour le jeu et dispose de ses quartiers sur Kijimi, la planète enneigée (aperçue dans L’Ascension de Skywalker) L’Aube Écarlate : une organisation secrète dirigée par une certaine Qi’ra dont vous ferez la rencontre dans le jeu

une organisation secrète dirigée par une certaine Qi’ra dont vous ferez la rencontre dans le jeu L’Empire et ses troupes de Stormtroopers

Plusieurs personnages iconiques de la saga sont également de retour mais nous ne vous révèlerons pas tout ici pour garder un minimum de surprise dans la découverte du jeu. Vos actions dans le jeu et certaines décisions affecteront vos relations avec telle ou telle faction, bloquant certains passages ou facilitant au contraire votre intégration, pour une rejouabilité intéressante.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Comptez environ 20h en ligne droite pour terminer l’histoire principale. Il vous faudra rajouter pas loin d’une quinzaine d’heures pour compléter les quêtes annexes et contrats et autant, si ce n’est plus, pour trouver tous les trésors et vider chaque conteneur secret. Il vous faudra donc près d’une soixantaine d’heures pour tout nettoyer dans Star Wars Outlaws.

Star Wars Outlaws est-il jouable en coopération ?

Non, Star Wars Outlaws est un jeu exclusivement jouable en solo, sans mode coopération ni mode multijoueur.

Quel est le gameplay de Star Wars Outlaws ?

Le gameplay de Star Wars Outlaws se compose de plusieurs facettes :

Une partie action où des affrontements entre Kay et les membres des différentes factions ou de l’Empire permettront de se servir des différentes armes présentes en jeu. Des améliorations seront rendues possibles notamment grâce aux Experts (voir plus bas)

où des affrontements entre Kay et les membres des différentes factions ou de l’Empire permettront de se servir des différentes armes présentes en jeu. Des améliorations seront rendues possibles notamment grâce aux Experts (voir plus bas) Une partie infiltration dans de nombreuses quêtes, pour vous faufiler discrètement au sein de gros complexes protégés. L’élimination furtive sera également fortement présente puisque des séquences où le game over en cas d’alarme déclenchée sera bien représenté.

dans de nombreuses quêtes, pour vous faufiler discrètement au sein de gros complexes protégés. L’élimination furtive sera également fortement présente puisque des séquences où le game over en cas d’alarme déclenchée sera bien représenté. Une partie exploration avec quatre planètes et de multiples points d’intérêt et de nombreux trésors à retrouver

Comment se compose la progression dans Star Wars Outlaws ?

Pour avancer dans les différentes régions, Kay devra récupérer différentes pièces pour réparer son vaisseau et améliorer son vaisseau, à l’aide de pièces réparties dans le monde ouvert ou après certaines missions. Kay pourra aussi développer diverses capacités et pourra en acquérir d’autres grâce à des quêtes liées aux Experts, comme la Shérif Quint et du Barman nommé Bram.

Au bout d’un moment, vous pourrez choisir entre vous rendre sur Tatooine, Akiva ou Kijimi dans l’ordre de votre choix pour réaliser diverses quêtes et pour recruter des braqueurs experts pour votre mission sur Canto Bight. Sur chacune de ces planètes, vous devrez rendre service à certaines personnes et dérober des objets importants pour votre progression.

Des extensions sont-elles prévues ?

Outre les classiques mises à jour d’amélioration qui auront lieu dans les premiers mois de vie du jeu, un premier pack d’extension narrative est prévu dès le 21 novembre sur toutes les plateformes. Nommé Wild Card, ce DLC mettra en avant un personnage bien connu des fans de la licence, puis qu’alors que Kay sera engagée pour infiltrer un tournoi de Sabacc à enjeux élevés, elle croisera le chemin du célèbre joueur Lando Calrissian, et découvrira rapidement qu’une autre partie se joue au même moment.

Un deuxième pack d’extension est lui prévu pour le printemps 2025 et se nommera A pirate’s fortune. Dans celui-ci, la réputation du Trailblazer avant qu’il ne soit dirigé par Kay la précèdera et devra alors faire la rencontre du pirate vétéran Hondo Ohnaka, qui cherchera à régler de vieux comptes avec un gang de pirates impitoyables. Ces extensions peuvent être obtenues grâce à l’achat du Season Pass du pass, ou alors à partir de l’édition Gold, ou encore à l’achat simple à la sortie de celles-ci.

Y-a-t-il un New Game Plus ?

Il n’y a pas de New Game Plus à l’heure actuelle dans Star Wars Outlaws, mais il vous sera permis de visiter la galaxie à votre guise une fois l’aventure principale terminée pour compléter vos objectifs annexes et votre exploration.

Les différentes éditions

Le jeu propose trois éditions à différents prix et qui offrent forcément divers privilèges. Il n’y a pas d’édition collector au programme.

Edition Standard (à partir de 69,99 €)

Jeu de base

Edition Gold (à partir de 109,99 €)

Jeu de base

Abonnement saisonnier (Inclus les 2 DLC narratifs Wild Card et A pirate’s fortune, la mission exclusive Le Pari de Jabba au lancement et le pack personnage Raid de Kessel)

Jusqu’à 3 jours d’accès anticipé (du 27 au 30 août 2024)

Edition Ultimate (à partir de 129,99 €)

Jeu de base

Abonnement saisonnier (Inclus les 2 DLC narratifs Wild Card et A pirate’s fortune, la mission exclusive Le Pari de Jabba au lancement et le pack personnage Raid de Kessel)

L’ensemble As du Sabbac incluant des cosmétiques pour Kay, son blaster, Nix, le Speeder de Kay et le vaisseau Trailblazer

L’ensemble Infiltrée Insaisissable incluant des cosmétiques pour Kay, Nix, le speeder de Kay et le Trailblazer

2 autres packs cosmétiques Héritage du Chasseur et Ronin du Cartel

Artbook digital : une sélection des concept art et visuels du jeu, incluant les storyboards des cinématiques uniques

Jusqu’à 3 jours d’accès anticipé (du 27 au 30 août 2024)

Les configurations sur PC

Configuration minimale (1080p/30 fps)

Processeur : AMD Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz – Intel Core i7-8700K à 3,70 GHz

: AMD Ryzen 5 3600 à 3,6 GHz – Intel Core i7-8700K à 3,70 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) – AMD RX 5600XT (6 Go) – Intel Arc A750 (8 Go ReBAR on)

: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) – AMD RX 5600XT (6 Go) – Intel Arc A750 (8 Go ReBAR on) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 65 Go SSD

Configuration recommandée (1080p/60 fps)

Processeur : AMD Ryzen 5 5600X à 3,7 GHz – Intel Core i5-10400 à 2,9 GHz

: AMD Ryzen 5 5600X à 3,7 GHz – Intel Core i5-10400 à 2,9 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) – AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go)

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 Go) – AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 65 Go SSD

Configuration élevée (1440p/60 fps)

Processeur : AMD Ryzen 7 5800X à 3,8 GHz – Intel Core i5-11600K à 3,9 GHz

: AMD Ryzen 7 5800X à 3,8 GHz – Intel Core i5-11600K à 3,9 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) – NVIDIA GeForce RTX 4070 (12Go) – AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Go) – NVIDIA GeForce RTX 4070 (12Go) – AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 65 Go SSD

Configuration ultra (4K/60 fps)

Processeur : AMD Ryzen 7 5800X3D à 3,4 GHz – Intel Core i7-12700K à 3,8 GHz

: AMD Ryzen 7 5800X3D à 3,4 GHz – Intel Core i7-12700K à 3,8 GHz Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) – AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go)

: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Go) – AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go) RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 65 Go SSD

Où acheter Star Wars Outlaws au meilleur prix ?

En bref