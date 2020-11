Alors que l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla vous sera contée à travers des séries de quêtes faisant partie de plus grands ensembles, vous aurez également la possibilité d’effectuer des quêtes annexes dans votre campement de Ravensthorpe.

Ce campement, que vous allez pouvoir améliorer grâce aux matières premières et caisses de matériel, s’étendra au fur et à mesure de vos travaux. Et, lorsque vous bâtirez un nouveau bâtiment, vous pourrez découvrir de nouvelles quêtes en rapport avec la personne ayant pris possession des lieux.

Nous allons vous décrire pas à pas les différentes quêtes que vous pourrez rencontrer dans votre camp et, surtout, comment les débloquer :

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.