L'agneau éventré Assassin's Creed Valhalla

La fin de l’arc scénaristique Un conte de feu d’osier approche à grands pas. Débloquée à la suite de la quête Amour trahi, L’agneau éventré mettra la lumière sur un nouveau traître, du moins une nouvelle traîtresse cette fois-ci : Modron.

Trouver Modron

Suivez le marqueur de quête pour trouver la zone où se cachera Modron. Une fois à proximité, envoyez votre corbeau en reconnaissance. Passez sous une guirlande d’os puis continuez pour trouver l’entrée de la grotte.

Déplacez ensuite l’armoire pour dégager le passage. Vous cheminerez pas un endroit où l’air sera empoisonné, faites vite et récoltez les champignons en chemin pour récupérer de la santé.

Tuez les ennemis présent dans la salle puis continuez et vous tomberez sur Modron, à deux doigts d’effectuer un sacrifice humain.

Ce combat risque d’être plutôt énervant : Modron sera très rapide et n’hésitera pas à partir dans les hauteurs et à vous blesser à distance. Tentez de la rattraper et de la suivre de près, une fois qu’elle engagera un combat au corps à corps, elle ne vous lâchera pas de sitôt. Parez ses attaques légères pour la déstabiliser et ripostez.

Vous pourrez décider entre tuer ou épargner Modron. L’épargner aura le moins de conséquences négatives et l’alliance avec le territoire sera tout de même acquise. La quête se terminera après ce choix : L’incendie de l’homme d’osier.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.