Drone de recensement : Île aux Aiguilles | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Parmi les activités annexes à faire dans Horizon Forbidden West, il vous faut notamment retrouver de petits drones de recensement renfermant des tonnes d’informations sur le Monde d’avant. Ces drones sont au nombre de 10 et l’un d’eux se trouve dans la zone de l’Île aux Aiguilles. Nous vous expliquons comment le trouver dans ce guide.

Où trouver le drone de recensement de l’Île aux Aiguilles dans Horizon Forbidden West ?

Ce drone se trouve au sommet d’un bâtiment à l’Ouest de Viveterre. A l’approche du bâtiment, observez pour trouver un point d’accroche à votre Attracteur. Escaladez jusqu’à l’étape supérieur et faites tomber une poutre qui vous permettra de grimper encore plus haut. Une fois en haut, fouillez la zone et trouvez le moyen de grimper encore d’un étage, sur une petite plateforme qui vous permettra de vous élancer vers le drone.

Une fois ramené au sol, fouillez le drone pour récupérer le module 863 qu’il vous faudra ramener à Gaïa.