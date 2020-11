à l'assaut des murs Assassin's Creed Valhalla

L’assaut contre Portcestre peut enfin commencer grâce à la quête À l’assaut des murs. Vous la débloquerez après avoir effectué les trois quêtes suivantes : Qu’ils mangent des cendres, Terre brûlée et Interrompre les lignes.

Rejoindre les alliés

Retournez au Val de Cyning pour retrouver Basim et engagez la discussion afin de lancer l’assaut contre Portcestre et tenter d’éliminer Fulke, le tout, en retrouvant Sigurd sain et sauf.

Une cinématique se déclenchera et, si vous lancez l’assaut, vous le commencerez automatiquement. Une nouvelle cinématique avec Fulke prendra ensuite le relai.

Enfoncer la porte

Comme pour tous les assauts, vous allez devoir commencer par enfoncer la porte. Pour cela, vous n’aurez pas un bélier cette fois mais d’une arme de siège. La différence réside essentiellement dans la manière de frapper la porte : alors que pour le bélier vous deviez faire prendre de l’élan à ce dernier, l’arme à elle sera toujours au niveau de la porte, vous devrez juste faire balancer la poutre pour défoncer la porte.

Avant toute chose, il faudra détruire la palissade vous bloquant le passage jusqu’à la porte.

Avant de vous diriger vers la porte, brisez les défenses ennemis, notamment les engins lourds du type espringales et chaudrons d’huile, qui vous poseront soucis lors de l’attaque de la porte. Une fois ceci fait, avancez l’engin de siège et détruisez la porte.

Détruire l’une des palissades

Franchissez le seuil de la porte détruite et continuez votre progression. Vous pourrez détruire une des deux palissades au choix, choisissez la plus proche et tirez sur la jarre d’huile pour la faire exploser.

Lever la herse

Une fois la palissade détruite, escaladez les plateformes en bois face à vous pour atteindre la herse et la lever en interagissant avec cette dernière.

Détruire la palissade

Une fois de l’autre côté, vous allez devoir détruire une nouvelle fois une palissade. Pour cela, vous allez devoir passer de l’autre côté de celle-ci pour pouvoir tirer sur un chariot de ravitaillement et le faire exploser. Employez le monte-charge pour aller plus vite.

Entrer dans le donjon

Plus grand chose ne vous sépare de Fulke et Sigrud. Dirigez-vous directement vers le donjon, sans passer par la case combat. Escaladez en passant par l’échelle en bois pour pénétrer à l’intérieur.

Tuez les ennemis qui vous barreront la route et partez à la recherche de Sigurd.

Chercher Sigurd

Une fois la zone nettoyée, montez à l’étage pour trouver des traces de sang appartenant à Sigurd. Interagissez avec les trois endroits en surbrillance.

Après avoir interagit avec tous les indices, ressortez et une très courte cinématique se déclenchera où Fulke vous provoquera, littéralement.

Entrer dans l’église

Fulke se sera retranchée au niveau de l’église non loin de là. Foncez-y et, de la même façon que précédemment, ne vous préoccupez pas trop des combats. Une fois arrivé au niveau de l’entrée de l’église, forcez la porte avec l’aide d’un allié.

Vous trouverez Fulke et, surtout, votre frère bien mal en point. Alors que Fulke s’échappera par une trappe, vous déciderez de la suivre pendant que vos alliés s’occupent de Sigurd.

Trouver Fulke et la tuer

Poursuivez Fulke en utilisant votre vision d’Odin. Allez en face puis descendez l’escalier.

Une fois dans la salle indiquée par le marqueur en surbrillance, le combat avec Fulke s’engagera. Il aura lieu dans une pièce obscure où seules quelques zones seront éclairées. Fulke vous attaquera en restant dans l’ombre (impossible à cibler quand elle sera dans le noir) et en vous fonçant dessus.

Voici quelques astuces pour vous en sortir au mieux face à Fulke :

Utilisez votre vision d’Odin pour découvrir sa position lorsqu’elle se cachera dans l’obscurité

Esquivez dès qu’elle attaquera et ripostez aussitôt

À intervalles réguliers, elle éteindra le flambeau et se dirigera vers une autre zone. Une fois arrivé au quart de sa barre de santé, une cinématique se déclenchera et, après cette dernière, Fulke sortira. Suivez-la pour en terminer une bonne fois pour toute.

La suite de combat sera une promenade de santé puisqu’elle sera ralentie par sa nouvelle arme : une croix géante. Ajoutez à cela sa barre de santé bien amputée et vous la vaincrez sans aucun mal.

Une fois le combat terminé, les renforts de Wincestre débarqueront et vous allez devoir continuer à vous battre. Éliminez les soldats restants.

La quête À l’assaut des murs se terminera une fois tous les soldats morts. Vous débloquerez une quête supplémentaire : Après tout ce qui s’est passé…

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.