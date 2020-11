SNK s’excuse après une publicité polémique pour un jeu mobile

Les publicités de jeux mobiles peuvent être parfois assez louches, mais quand cela touche une institution des jeux de combat comme SNK, les fans sont un peu plus en alerte.

Dans une publicité pour le jeu mobile SNK Allstar, un beat’em up à la sauce gacha avec tous les personnages du l’univers de l’éditeur, on peut notamment voir Terry Bogard agir de manière déplacé envers trois personnages féminins bien connus : Kula Diamond, Mai Shiranui et Blue Mary. A noter que la première est âgée de 14 ans.

Malgré une fin qui laisse penser que le blondinet ne va pas s’en sortir si facilement, ça ne passe pas pour les fans.

…asking for the ad to be taken down immediately. We sincerely apologize to our fans that such an offensive ad managed to make it to public release and hope for your understanding. We will strive to do better in the future along with our partners. (2/2)

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) October 28, 2020