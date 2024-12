Slitterhead : Le jeu du créateur de Silent Hill publie une démo pour tenter de vous convaincre

Monster Hunter Wilds fait le point sur ses performances sur PS5 et Xbox Series, le retour de la bêta n’est pas à exclure

Hunter x Hunter: Nen x Impact prendra son temps et vise une sortie à l’été 2025

Ubisoft a sorti en toute discrétion un jeu Captain Laserhawk avec un peu de Rayman et beaucoup de NFT

Le film Sonic 4 est déjà en préparation chez Paramount et devrait sortir en 2027

STALKER 2 serait déjà rentable et a droit à sa première mise à jour massive corrigeant plus d’un millier de bugs

11 bit studios (Frostpunk 2, The Alters) annule l’un de ses jeux en développement après des années de travail

