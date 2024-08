Entre étrangeté et bizarrereries

Oui, on le concède : cet article arrive avec un peu (beaucoup) de retard mais Slitterhead nous avait quelque peu refroidi lors de son premier trailer officiel. Pourtant, cette nouvelle bande-annonce, centrée sur son histoire, semble un peu rehausser les attentes. Sans doute pas suffisamment quand on sait qu’il s’agit du prochain jeu de Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill et de Gravity Rush, mais qui a tout de même le mérite de nous rendre curieux.

Prenant place dans les rues sombres et chaotiques d’une ville fictive appelée « Kowlong », Slitterhead nous fera incarner un dénommé « Hyoki », une entité sans forme physique et sans mémoire. Leur objectif est d’éliminer les Slitterheads, des créatures monstrueuses qui se déguisent en humains. Et si le gameplay à base de combat et d’exploration nous avait montré quelques rigidités, l’histoire et l’univers semblent suffisamment travaillés pour nous donner envie d’en découvrir plus.

Pour ça, il faudra encore patienter quelques semaines : Slitterhead est attendu pour le 8 novembre 2024, date à laquelle il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.