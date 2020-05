Sledgehammer Games se renforce pour travailler sur plusieurs projets

Alors que l’on attend la présentation du Call of Duty 2020 et que l’on vient d’accueillir le battle royale Warzone et la campagne remasterisée de Modern Warfare 2, l’un des studios de développement de la série fait parler de lui. Après les départs de Michael Condrey et Glen Schofield en 2018, Sledgehammer Games semble se fortifier.

Des recrutements et des projets

On apprend dans les colonnes de nos confrères de VentureBeat que le studio se prépare à se renforcer. Dean Takahashi a en effet approché Andy Wilson, ancien producteur exécutif du studio Hangar 13 (Mafia III) qui a récemment pris les commandes de Sledgehammer Games. Ce dernier explique que l’entreprise est actuellement entrée dans une phase de croissance et que les 200 actuels employés seront prochainement rejoints par une centaine de personnes supplémentaires dans l’année.

Cela permettra aux principaux studios, basés à Foster City (Californie) et à Melbourne (Australie) de travailler sur plusieurs projets en même temps : « Nous sommes désormais un studio multi-projets et nous recherchons un nombre important de nouveaux membres pour nous rejoindre ». Il rajoute également que « c’est une période assez excitante pour notre studio ».

Bonne nouvelle pour l’équipe qui, après une année 2018 un peu compliquée, semble être dans une meilleure passe. Andy Wilson évoque même la « Décennie II ». Cela ne nous dit cependant pas si Sledgehammer Games travaille sur un prochain épisode majeur de la série Call of Duty ou si cette ouverture multi-projets permettra de développer autre chose.

Rappelons que l’épisode 2020 aurait dû être entre leurs mains mais, selon Jason Schreier, des tensions auraient poussé Activision à rediriger le projet sous la tutelle de Treyarch (Black Ops). Reste qu’avec Call of Duty Warzone et Call of Duty mobile, régulièrement alimentés, la franchise a de quoi avoir besoin de talents pour développer les futurs contenus.