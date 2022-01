Skull & Bones : Le jeu d’Ubisoft perd l’un de ses réalisateurs

Cela fait des années que lors des rares fois où l’on entend parler de Skull & Bones, ce n’est jamais pour de bonnes nouvelles. Il y a quelques mois, une nouvelle enquête révélait l’ampleur du chaos autour du projet mené par Ubisoft Singapour, avec de multiples reboots à la clé. Visiblement, la dernière mouture en date du jeu semblait être la bonne, et si l’on espère que le jeu se dirige vers sa sortie, on apprend qu’il perd l’une de ses figures de proue.

Un matelot hisse les voiles

VGC a ainsi remarqué sur LinkedIn que Antoine Henry, qui travaillait sur le projet depuis plusieurs années en tant que game director associé, avait annoncé son départ du groupe Ubisoft :

« Au revoir Ubisoft ! Après presque 15 ans, aujourd’hui était mon dernier jour. Je suis reconnaissant envers les personnes que j’ai rencontrées et ce qu’elles m’ont apporté professionnellement et personnellement. J’espère avoir été en mesure d’en apporter aussi un peu de mon côté. »

On ne sait pas vraiment l’impact que ce départ a sur le développement du jeu, mais perdre une personne à ce poste est rarement bon signe. On croise les doigts pour que malgré tout, le projet soit en bonne voie, et qu’il refasse enfin parler de lui en cette année 2022.