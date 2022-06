Silent Hill : Le nouveau film du réalisateur Christophe Gans sortirait en 2023

Les fans de la saga Silent Hill attendent impatiemment de retrouver la série dans de nouveaux jeux, dont on ne cesse d’entendre parler via des rumeurs qui restent à vérifier pour le moment. Il se pourrait bien que Silent Hill revienne tout d’abord sur grand écran avant d’avoir droit à de nouveaux épisodes, du moins selon la rédaction de JV, qui s’est entretenue avec le le réalisateur Christophe Gans, en plein travail sur un reboot de Silent Hill au cinéma.

Le nouveau film se précise

On sait depuis maintenant deux ans que le réalisateur travaille sur un nouveau projet Silent Hill, mais les choses commencent à bouger. Nos confrères de JV ont pu s’entretenir avec Christophe Gans suite à la ressortie de son film Le Pacte de Loups en 4K, et en ont profité pour évoquer le cas du reboot de Silent Hill, saga chère au réalisateur, qui a signé le film de 2006.

Christophe Gans a déclaré que le script de ce nouveau film est désormais terminé, et qu’il visait une sortie pour 2023, sans plus de précisions :

« Le script d’un nouveau film Silent Hill qui est totalement indépendant des deux précédents films réalisés et qui respecte la façon dont Silent Hill a évolué […] J’ai travaillé sur un nouveau Silent Hill qui est un Silent Hill de l’an 2023 puisque le film sortirait l’année prochaine… en 2023… et non un Silent Hill comme je l’ai imaginé en 2006. C’est un Silent Hill pour le public d’aujourd’hui tout en étant ultra respectueux de la saga. »

Il faut donc s’attendre à ce que ce projet fasse prochainement parler de lui avec des premières annonces de casting. Gans travaillerait aussi sur un film adapté de Project Zero, dont le script serait aussi terminé, mais dont la sortie serait prévue après celle du film Silent Hill. Bref, le réalisateur aime les jeux vidéo, et on espère que cela se ressentira dans ces adaptations.