Silent Hill : Des fans sont en train de créer un remake sur l’Unreal Engine 5, première vidéo de gameplay

Toujours pas de retour de Silent Hill en vue, et ce malgré les rumeurs et les preuves qui s’accumulent au fil des semaines. On apprenait récemment que Bloober Team serait en train de plancher sur un remake de Silent Hill 2, mais le studio est déjà visiblement occupé sur Layers of Fears, annoncé lors du Summer Game Fest. Puisque Konami nous fait attendre, les fans ont décidé de prendre les choses en main, avec un remake non-officiel du premier Silent Hill avec le moteur Unreal Engine 5.

Pas besoin d’attendre Bloober Team

Eurogamer nous fait remarquer qu’un groupe de fans nommé Codeless Games est actuellement à l’œuvre sur un remake de Silent Hill. Et visiblement, le travail avance bien, puisque le groupe a publié une première vidéo de dix minutes de gameplay que vous pouvez admirer ci-dessus.

On y voit donc la séquence de l’école qui est recréée à partir de l’Unreal Engine 5, avec tout de même la présence de caméra fixes pour mieux s’imprégner de l’ambiance et de l’atmosphère de ces décors.

Le résultat est plutôt impressionnant, et on attend maintenant de voir si le groupe va continuer sur sa lancée et adapter d’autres portions du jeu. Du moins, si Konami ne vient pas mettre son grain de sel là dedans, comme pourrait le faire Nintendo avec les projets amateurs autour de ses licences.