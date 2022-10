Silent Hill : Les jeux qui seront annoncés ce soir auraient déjà fuité suite à une erreur de Konami

Konami ne sait vraiment pas garder un secret, surtout lorsqu’il s’agit de Silent Hill. Cela fait maintenant belle lurette que l’on sait que la saga est sur le retour, et l’éditeur japonais a choisi d’officialiser tout cela cette semaine avec une émission baptisée Silent Hill Transmission. Cette dernière est censée lever le voile sur plusieurs projets, dont, on l’imagine, Silent Hill: The Short Message. Avec toutes les fuites qui circulent, Konami a peu de chance de nous surprendre, surtout quand c’est l’éditeur lui-même qui aurait spoilé le contenu de l’émission via la description du live…

La dernière boulette avant l’annonce ?

L’erreur a vite été réparée, mais le mal était fait. Sur la vidéo YouTube qui va retransmettre les annonces de ce soir, on pouvait y voir la mention d’une page PlayStation Store pour… Silent Hill 2. Autrement dit, les rumeurs concernant le remake de cet épisode pourraient donc se concrétiser dès ce soir.

Konami a aussi fait d’autres boulettes révélées par Resetera. Des tags ont été inscrits sur la vidéo, et certains internautes n’ont pas eu bien de mal à les trouver. Parmi ces tags, on pouvait ainsi lire la mention, encore une fois, de Silent Hill 2, mais aussi de « Return to Silent Hill », ou encore « Silent Hill f », ainsi que de Silent Hill: Ascension.

On imagine qu’il s’agit là de noms de jeux (du moins on l’espère), qui pourraient donc être révélés lors de la Silent Hill Transmission de ce soir.

Cependant, on ignore encore si cette chaîne est vraiment officielle et si tout cela provient bien de Konami. Même si rien n’indique le contraire, le fait qu’elle possède encore peu d’abonnés laisse croire à une mauvais blague. On prendra donc tout cela avec de grosses pincettes.

Rendez-vous à 23 heures pour être fixés.