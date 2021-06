Sifu montre enfin du nouveau gameplay tout en fracassant quelques têtes

Chose promise, chose due. Le studio Sloclap nous avait indiqué que Sifu referait parler de lui ce vendredi soir à l’occasion de l’IGN Summer of Gaming, et l’émission nous a effectivement permis de découvrir un peu plus de gameplay pour le titre.

Une minute de castagne

Ce trailer est encore une fois bien court, mais il s’attarde sur un seul niveau du jeu, au sein d’une boite de nuit. L’occasion pour le héros de filer quelques mandales, et pour nous de voir quelques combats stylisés, avec des interactions avec le décor qui semblent variées. Malheureusement, il faudra se contenter de ces nouvelles images pour le moment.

Sifu est prévu pour sortir sur PC, PS4 et PS5 à une date indéterminée.