Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster : Date de sortie et version PC confirmée

En attendant Shin Megami Tensei V qui semble s’éterniser, les fans de SMT pourront profiter d’une petite mise en bouche avec le remaster du troisième opus. De son nom complet Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, celui-ci vient de trouver une date de sortie tout en confirmant qu’une arrivée sur PC était prévue. Double dose de bonnes nouvelles pas vrai ?

Avec une édition Deluxe numérique

Atlus nous donne rendez-vous le 25 mai, date à laquelle Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster sortira dans nos contrées occidentales. Son arrivée est prévue en physique sur PlayStation 4 Nintendo Switch mais également en numérique sur Steam. La société japonaise continue donc de proposer des versions PC pour ses licences, ce qui laisse entrevoir d’autres opportunités à l’avenir.

Une Digital Deluxe Edition sera aussi proposée au prix de 69.99€, débloquant un accès anticipé permettant d’y jouer dès le 21 mai. Elle regroupe également divers packs à savoir :

Le Maniax Pack , ajoutant Dante de Devil May Cry

, ajoutant de Devil May Cry Le Chronicle Pack, avec Raidou de Devil Summoner

avec de Devil Summoner La difficulté Miséricorde , un mode plus facile

, un mode plus facile Un pack de cartes

Huit musiques, réparties sur quatre packs, contenant chacun deux musiques d’un volet de Shin Megami Tensei (Shin Megami Tensei, II, IV et IV Apocalypse)

A noter que le Chronicle Pack est inclus dans le jeu de base sur console et disponible gratuitement au téléchargement sur Steam, sans avoir besoin de prendre la Digital Deluxe.

Pour rappel, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster permettra de revivre les aventures du troisième épisode sorti au début des années 2000 et estampillé Lucifer’s Call. On y retrouve tout ce qu’un remaster peut apporter, avec des graphismes améliorés et le choix des doublages anglais et japonais, mais aussi tous les ajustements déployés depuis.

Les précommandes numériques viennent d’ouvrir. Quant aux versions physiques, cela ne devrait plus tarder, en atteste la récente fiche Amazon mise en ligne.