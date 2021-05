Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est disponible, voici son trailer de lancement

Tandis que l’on attend toujours des nouvelles de Shin Megami Tensei V (et on croise les doigts pour l’E3 2021), Atlus nous fait patienter avec Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, qui nous fait revivre une aventure atypique grâce à des améliorations graphiques. Le titre est enfin disponible, et on nous le rappelle avec un trailer de lancement.

Le remaster est là

Le remaster remet au goût du jour cet épisode avec un rendu visuel plus moderne, et surtout une sortie sur d’autres plateformes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on ne peut que vous conseiller de jeter un œil sur notre test complet qui revient en détails sur les différentes forces et faiblesses de cette nouvelle version.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est disponible sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.