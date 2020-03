Il y a quelque temps, nous vous avions présenté le contenu de la mise à jour sur The Seven Deadly Sins : Grand Cross à l’occasion de la sortie du nouveau personnage mis à l’honneur sur la nouvelle bannière, la sorcière Merlin. Or, en même temps que cette sortie (avec un nouveau personnage pas forcément très intéressant dû à la présence du SR Gustav) un excellent personnage SSR s’est glissé sans faire de bruit. Il s’agit de la princesse de Liones Elizabeth accompagnée du cochon Hawk bleu.

Où est-elle apparue ?

Seuls les plus attentifs d’entre vous auront remarqué l’apparition d’un autre personnage dans le portail de Merlin. En effet comme dit plus haut, la princesse Elizabeth accompagnée de Hawk rejoint les rangs du RPG sur mobiles. En revanche, il ne faudra pas l’invoquer sur ce nouveau portail pour optimiser vos chances de l’avoir.

En effet il faut savoir que, sauf exception, chaque personnage qui se trouve dans un portail temporaire sera ajouté au portail général, et c’est le cas de Merlin et d’Elizabeth. Et comme le portail temporaire actuel dispose d’un taux augmenté uniquement pour Merlin (qui n’est pas du tout nécessaire), le taux d’apparition d’Elizabeth s’en trouve indirectement diminué. Il faudra donc attendre que ces deux personnages s’ajoutent au portail général.

Pourquoi ce personnage est si intéressant ?

Seul, ce personnage ne sera qu’un simple DPS assez classique, bien que son association d’attaque soit une technique que vous n’avez pas encore vu. Elle possède une attaque mono cible qui augmente de 30% par buff sur l’unité. Et sa deuxième « attaque » est un buff qui applique un boost de défense au premier niveau et qui converti tous les debuff en buff d’attaque(jusqu’à 4 fois) au 3e niveau. Si vous comptez bien, on remarque alors que son attaque de base devient extrêmement puissante.

Et en l’associant à une bonne équipe, elle devient simplement un monstre de dégâts. Pour ce faire, nous vous proposons une équipe équilibrée où Elizabeth est la principale source de dégât. Il vous faudra donc utiliser :

Arthur rouge en tant que buffs d’attaque

Helbram vert en tant que deuxième source de buffs d’attaque (ici les 2 buffs dont celui d’Arthur se cumulent et comptent donc comme 2 buff)

Eli-Hawk en tant que DPS de l’équipe

Jericho bleu (SR) en tant que soutient : avec son passif elle va augmenter les stat offensives de 10% de toutes les unités alliées de type bleu

Avec cette équipe vous ferez de lourds dommages après une courte mise en place, très efficace contre les boss qui appliquent des debuffs.